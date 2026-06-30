Популярный российский комик попал в неловкую ситуацию из-за внезапной эрекции

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал, что однажды попал в неловкую ситуацию из-за внезапной эрекции. Историей он поделился в видео на своем YouTube-канале.

По словам Орлова, ситуация произошла, когда он проходил МРТ.

«У меня случается абсолютно непонятная рандомная эрекция. Ни на что, ни почему», — сказал комик.

Он добавил, что из-за неожиданной реакции тела он не мог нормально лежать в аппарате МРТ и постоянно ерзал.

Помимо того, Орлов не до конца понял, как работает специальная груша, которую медики дают пациенту в начале процедуры. Юморист решил, что груша действует по принципу рации, и машинально нажал на нее, когда врач попросил его не двигаться в аппарате. Однако на самом деле на нее нужно нажимать, если случилась какая-то проблема и процедуру необходимо прекратить.

«Врач залетает в эту комнату, нажимает кнопку, и меня выкатывают. (...) Он говорит: "Молодой человек, вы что, издеваетесь?"» — вспомнил Орлов и отметил, что ему было очень стыдно из-за происходящего.

Комик добавил, что позже исследование было возобновлено, однако из-за необъяснимой эрекции он снова не смог лежать спокойно, в результате чего медик попросил его ненадолго выйти в коридор и успокоиться. При этом юморист не уточнил, удалось ли ему в итоге пройти МРТ.

Ранее стало известно, что Орлов сыграет пышную свадьбу в Таиланде. Уточнялось, что комик с женой Анастасией решили провести повторную церемонию в честь 12-летия со дня регистрации брака.