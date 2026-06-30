Блогер Маркарян получил штраф за сравнение россиян с животными

В Москве суд назначил административное наказание блогеру Арсену Маркаряну. Соответствующая информация появилась на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что речь идет о статье о возбуждении ненависти или вражды. По данным «Осторожно, новости», фигуранта оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Причиной наказания стали высказывания Маркаряна, нарезка с которыми появилась в соцсетях незадолго до его ареста. Так, он заявлял, что россияне – это животные и указывал на их «недоразвитость».

По словам адвоката, эти высказывания он делал в 2022-м году, но прокуратура заинтересовалась ими только спустя три года.

Маркаряна задержали летом прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на его высказывания, оскорбляющие Героя Советского Союза Александра Матросова.

Блогера арестовали, после чего он опубликовал пост. В тексте он заявлял, что допускал ошибки и подчеркнул, что без огласки помогал «нашему фронту на СВО».