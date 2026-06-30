В Северной Осетии для заправок установили неснижаемый запас топлива в 30%

Неснижаемый запас топлива в размере не менее 30% от емкости хранения установили на заправочных станциях Северной Осетии. Об этом сообщил журналистам министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Тимур Караев.

"Для независимых автозаправочных станций установлен неснижаемый запас топлива в размере не менее 30% от емкости хранения. Также вводятся единые требования по отпуску топлива, ежедневному мониторингу запасов. Определен порядок приоритетного обеспечения топливом экстренных служб, медицинских учреждений, коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, сельхозпроизводителей и предприятий социальной сферы", - сказал Караев.

По его словам, эти меры носят профилактический характер и направлены на сохранение стабильной работы топливного рынка.

По поручению главы республики Сергея Меняйло представлен комплекс мер, направленных на предотвращение ажиотажного спроса и обеспечение стабильной работы топливного рынка.