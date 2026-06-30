Раскрыта личность «русского Стетхэма» — им оказался агроном из Сибири

В интернете завирусилось видео с двойником голливудского актера Джейсона Стетхэма – поражённые сходством пользователи не были уверены в реальности ролика. Однако оказалось, что это действительно настоящий человек – россиянин Виктор Аксиненко. Как выяснил Life.ru, внезапно прославившийся «Стетхэм с Госуслуг» работает агрономом в Новосибирске.

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Оказалось, что Аксиненко имеет свой питомник и занимается озеленением и уходом за садовыми участками. Форму он поддерживает благодаря своим активным хобби – двойник актера занимается борьбой, ходит в горы, любит моржевание и так далее.

Россиянин признался, что случайно узнал о том, что похож на Стетхэма – эту особенность впервые в прошлом году заметили его друзья. Более того, к мужчине начали подходить прохожие, чтобы сделать совместное фото. А волна славы на него обрушилась после видеоролика, снятого на речке – он внезапно стал вирусным.

«Я совершенно не ожидал, что видео наберёт такую популярность, просто пошёл купаться на речку с друзьями и снял небольшой ролик, – рассказал мужчина. – После этого началось что-то невероятное: сотни комментариев и сообщений с различными предложениями, как от женщин, так и от мужчин».

Виктор добавил, что не ожидал такой популярности, но признался, что актёр, на которого он похож, ему нравится. К своим любимым фильмам «русский Стетхэм» отнес «Козырные тузы», добавив, что не возражает против встречи со звездой и был бы рад, если бы актёр пригласил его в Лондон.

До этого супруг певицы Риты Дакоты оказался двойником голливудской звезды – так считают её подписчики и сама Рита. Звезда призналась, что ей часто пишут о сходстве её мужа с Ченнингом Татумом. Причём, по словам певицы, в детстве она мечтала выйти замуж за этого актёра, а в итоге «вышла замуж за кое-кого получше».