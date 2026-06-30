Протоиерей Ткачев призвал христиан не читать новости

Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан отказаться читать новости, чтобы не сойти с ума. Своими мыслями он поделился в личном блоге.

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Священник выпустил видеоролик с названием «Важное наставление», в котором порекомендовал людям перестать с утра «втыкаться в блудную и бездарную» ленту новостей, где отсутствует правда. Вместо этого он предложил изучать Псалтырь или молитвенник.

По мнению Ткачева, читать новости стоит раз в два дня: в таком случае информация будет «качественней», и люди будут знать, за кого нужно молиться.

— Если, если новости молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься там, плеваться. А кому это надо, кроме Сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу — заключил протоиерей.

Андрей Ткачев также известен и благодаря резким высказываниям в отношении женщин. Он говорил, что современные женщины находятся под влиянием завышенных ожиданий, внушенных обществом, которое убеждает их в том, что они достойны большего. Он подчеркнул, что ключ к успешному браку заключается в правильном выборе супруги, которая должна ясно осознавать, за кого выходит замуж, и отказаться от амбиций, связанных с карьерой.

Кроме того, он заявил, что многие женщины не желают оставаться «в тени» мужчин, несмотря на то, что, согласно религиозным убеждениям, муж является «человеком», а жена — «помощницей ему».