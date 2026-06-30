Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище с воинскими почестями

Бывший министр обороны России и специальный представитель президента Сергей Иванов был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония захоронения прошла с отданием воинских почестей.

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Ранее в Центральной клинической больнице прошла церемония прощания. На ней присутствовал президент России Владимир Путин, а также близкие родственники покойного: супруга Ирина Сергеевна, старший сын Александр и дочь Мария.

Сергей Иванов занимал пост министра обороны РФ с 2001 по 2007 год, став первым гражданским министром обороны в истории России. До этого он возглавлял ФСБ (1998-2000), был заместителем председателя правительства, первым заместителем председателя правительства.

С 2007 по 2011 год занимал пост заместителя председателя правительства. Впоследствии работал специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Иванов был одной из ключевых фигур в силовом блоке российской власти на протяжении более чем десятилетия и пользовался особым доверием Владимира Путина.