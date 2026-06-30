Наберитесь терпения. Аксенов рассказал о ситуации в энергетике Крыма

Больших поступлений топлива не будет, но электроэнергию распределят более справедливо. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о последних событиях на энергорынке республики.

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Бесперебойных поставок топлива на полуостров в ближайшее время не будет по объективным причинам.

"К сожалению, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит", - написал Аксенов.

Все актуальная информация по этой теме аккумулируется в министерстве топлива и энергетики, и министру поручено регулярно информировать крымчан и гостей полуострова о происходящих изменениях.

"Прошу всех набраться терпения", - обратился Сергей Аксенов.

Глава Крыма в курсе жалоб жителей на несправедливое, по их мнению, распределение электроэнергии в регионе.

"Здесь, к сожалению, свою роль сыграл фактор противодействия противнику и техническое состояние отдельных подстанций", - пояснил Аксенов, пообещав в ближайшее время найти техническое решение проблемы.

Оперштаб республики занимается тем, чтобы имеющийся ресурс распределялся максимально справедливо, заверил глава.

"В течение нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать", - написал Аксенов.

Общественный транспорт и коммунальные службы должны работать в полном объеме. Для этого они получают все необходимые ресурсы. Если возникают проблемы, их будут решать "в ручном режиме".

Глава Крыма отдельно поблагодарил водителей общественного пассажирского транспорта и энергетиков, которые сегодня "совершают трудовой подвиг".

"Отмечу, что сегодня общество консолидировалось, вижу, что испытания нас сплачивают. Уверен, все будет по-другому. Спасибо всем за понимание и терпение", - обратился к крымчанам Сергей Аксенов.

Перебои с поставками топлива Крым испытывает с конца мая. 30 мая в республике были введены ограничения продажи топлива, через день правила ужесточили. Уже неделю топливо в Крыму отпускается только службам жизнеобеспечения, однако сегодня появилась информация о том, что бензин для населения есть в свободной продаже на нескольких АЗС в Саках.

Аварийная ситуация в энергетике возникла в ночь на 21 июня, когда инфраструктура Крыма была атакована вражескими БПЛА. Сегодня перебои в подаче электроэнергии иногда составляют до 7 часов и более.