Rambler&Co рассказала о сохранении человекоцентричности в эпоху ИИ

Доверие и фактчекинг – главные конкурентные преимущества медиа в 2026 году.

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30 июня 2026 года исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер принял участие в пресс-конференции РОЦИТ, посвященной презентации итогов исследования крупнейших российских социальных платформ. Мероприятие прошло на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня».

Участники обсудили рейтинги в трех номинациях: «Лучшая платформа для общения», «Лучшая вовлеченность» и «Лучший клиентский опыт», а также рассказали о значимости данного исследования в современных геополитических условиях, особенностях распространения контента на различных российских платформах и использовании новейших технологий и искусственного интеллекта.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Для СМИ социальные платформы сегодня – не просто конкуренты, а новый слой медиаэкосистемы, где формируется первичное восприятие повестки. Аудитория все чаще обращается не к первоисточникам, а к их интерпретации у блогеров, на первый план выходят и ИИ-сервисы, дающие мгновенный ответ на запрос. Это меняет роль СМИ: мы должны конкурировать не скоростью, а проверенными фактами и доверием граждан. Сегодня ключевой вызов отрасли лежит не в плоскости объемов генерации контента и уже даже не в объеме аудитории, а в качестве рекомендаций, проверенной информации и человекоцентричности во всем многообразии этого термина как базовом принципе работы с аудиторией».

В обсуждении приняли участие директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, член правления РОЦИТ Валерий Федоров, медиаменеджер, блогер, эксперт РОЦИТ Георгий Лобушкин, футуролог, основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH, эксперт в области цифровых инноваций Руслан Юсуфов, эксперт РОЦИТ Татьяна Гулина. Модератором дискуссии выступил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

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