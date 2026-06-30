Пикник Афиши х Сбер едет в Санкт-Петербург

После масштабного музыкального праздника в столице Пикник Афиши x Сбер направляется в Санкт-Петербург, где намерен стать главным культурным событием года в городе на Неве.

8 августа 2026 года уютная и ставшая родной территория Елагина острова превратится в настоящий центр музыки! С живыми группами на фестивале выступят один из ведущих поп- и хип-хоп-исполнителей поколения FEDUK, а также экспериментатор SLAVA MARLOW. Любителей гитарного звука ждет сет от CUPSIZE / Капсайз – самой актуальной и свежей альтернативной группы страны. За ностальгию и вечные рок-гимны отвечает Сергей Бобунец, экс-лидер «Смысловых Галлюцинаций». На питерскую сцену вернется поп-певица Минаева, уже покорившая всех на залитом ливнем «Пикнике»-2024, чтобы исполнить «Шоколадку», «Чайник», «Тот самый день» и другие хиты. Компанию им составят яркие новички инди-сцены: один из самых интересных фрешменов, по версии «Афиши Daily», Гера Амен, исполнитель стильной поп-музыки с рэп-ДНК Джей Ро, а также легендарный дуэт ОЗЁРА.

Впервые в Петербурге «Пикник» представит целых пять музыкальных сцен, большой фудкорт, дизайнерский маркет и десятки развлечений. Из Москвы в Северную столицу фестиваль привезет яркий и завораживающий луна-парк. Гостей ждет настоящее погружение в волшебную атмосферу аттракционов – театрализованное действо с участием ходулистов в эксклюзивных костюмах и масштабные арт-объекты, формирующие уникальную среду. Это не статичный декор, а живой организм пространства: персонажи взаимодействуют с публикой, создавая полный эффект погружения. Развлечения найдутся для всей семьи! Пикник Афиши – это фестиваль, где одинаково комфортно провести время в компании друзей, прийти с детьми или даже заглянуть одному, а уйти с новыми знакомыми.

Гостей ждут десятки интерактивных зон. Расслабиться можно на тайском массаже от Фитмост или в гамаках парусного сообщества Сила ветра. Для любителей движения World Class проведет тренировки по йоге и зумбе, а на спортивных площадках пройдут игры в панна-футбол, теннис, бадминтон и волейбол. SUNPARK предложит серфинг на макете волны и балансборды, а тревел-агентство MAP PEOPLE разыграет авторский тур. Творческую атмосферу создадут мастер-классы по росписи футболок от «ЯМАЙКИ» и экспресс-портреты от иллюстраторов в фотобудке «Афиши». Приложение Twinby откроет зону быстрых знакомств с колесом фортуны и свадебной регистрацией.

Для детей и их родителей «Пикник» открывает большую детскую зону с театральной сценой и творческим городком. Здесь дети смогут развить логику в масштабной конструкторной и проявить фантазию в кулинарной мастерской, а также выплеснуть энергию в спортивной зоне и на надувной полосе препятствий. Для самых маленьких гостей откроется специальная игровая площадка «Малышариков», а родители смогут присмотреть авторские вещи на маркете детских локальных брендов.

Скоро станут известны артисты второй волны, впереди – много музыкальных (и не только!) сюрпризов.

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8 августа 2026 года легендарный фестиваль Пикник Афиши на Елагине острове в Петербурге. Ваш идеальный выходной день – билеты уже здесь!