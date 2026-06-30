В Госдуме объяснили, почему в России не ведут учет ЧП на аттракционах

В России не ведется учет чрезвычайных происшествий на аттракционах, так как их причисляют к габаритным сельхозмашинам.

Ответственным ведомство выступает Минсельхоз, однако подход к этой работе должен быть другим, заявила НСН зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Пока мы будем относиться к нашим аттракционам, как к работе больших машин… там ведь должен быть совсем иной подход. Я не скажу, что учет совсем не ведется. Он ведется, но ровно такой же, как по любой большой технике: сломалось, остановилось, с чем это связано, какой срок гарантии», ― отметила депутат.

Она подчеркнула, что на самом деле важно оценить работу каждого парка аттракционов, в том числе изучить статистику, сколько раз какой из механизмов останавливался. По словам Буцкой, все зависит от ответственного за эту работу ведомства, так как с точки зрения контроля аттракционов единого технадзора по стране сегодня не существует.

До этого вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов отмечал, что зачастую причиной нештатных ситуаций на аттракционах является не отказ оборудования, а человеческий фактор. К примеру, критически важные узлы могут проверяться несвоевременно. Бывает и так, что посетители парков сами совершают действия, приводящие к возникновению опасных ситуаций, отметил эксперт.

Когда парк допускает аттракцион к проверке, он уже должен быть полностью подготовлен и иметь все необходимые разрешительные документы, подчеркнул эксперт.