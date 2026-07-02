Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек заданий ЕГЭ

Рособрнадзор не зафиксировал попыток выложить задания ЕГЭ-2026 в сети до начала основного периода экзаменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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"Попыток разместить контрольные измерительные материалы ЕГЭ в сети до начала экзамена не зафиксировано", – отметили в Рособрнадзоре.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов подтвердил, что ЕГЭ 2026 года прошел в штатном режиме. По его словам, в ходе экзаменационной кампании не было зафиксировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. По итогам экзамена около 9 тысяч выпускников получили 100 баллов, что стало абсолютным рекордом.

В свою очередь, родители, которые находились в этом году в каждом пункте проведения ЕГЭ в России, не зафиксировали нарушения прав участников экзамена.