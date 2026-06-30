Несколько десятков человек пришли на прощание с убитым в Омске студентом

Несколько десятков человек, включая родных, близких и друзей, пришли проститься с 20-летним студентом Александром Трипутенем, которого убили около заброшенного здания в Омске.

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Об этом во вторник, 30 июня, сообщил корреспондент из траурного зала.

— Церемония прощания началась в траурном зале в Омске. Пришли несколько десятков человек — родные и близкие Александра Трипутеня, а также его одногруппники из университета и друзья. Похороны пройдут на кладбище в поселке Береговой в Омске, — пишет РИА Новости со ссылкой на журналиста.

По данным следствия, с молодым человеком расправились семь человек. Они заманили студента на пустырь, пообещав передать ему золотой самородок. Там они связали парня, а затем переместили его в другое место, где нанесли удары ножом.

Правоохранители задержали подозреваемых, которые приехали в Омск из разных городов. 29 июня суд арестовал четырех фигурантов. На следующий день в СИЗО отправили еще двух участников преступления. Почему обвиняемые убили студента и какой срок им грозит — в материале «Вечерней Москвы».