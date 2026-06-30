Метеорологи предупредили о жаркой погоде в большинстве регионов России

В конце июня сильная волна жары накрыла Европу.

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Экстремальные температуры за 40 °C и побитые исторические рекорды произошли во Франции, Испании, Бельгии, Германии, Чехии и Польше.

Остатки этого мощного выброса тепла постепенно приходят и в Россию.

Метеорологи сервиса "Яндекс Погода" представили прогноз, собранный с помощью ИИ-технологии "Метеум" и предупредили о жаркой погоде в большинстве регионов России. Жаркая погода началась в воскресенье с самого западного региона страны - Калининградской области. В самом Калининграде столбик термометра поднялся до 34,4 °C (абсолютный рекорд для июня), а в одном из городов региона - до исторических 36 °C.

В понедельник жара из Европы накрыла Беларусь и сделала 29 июня самым жарким днем с истории страны: в городах Брестской области температура превысила отметку в 38-39 °C, был побит национальный рекорд знойного 2010 года, а столбик термометра продолжил рост в сторону 40 °C. В Минске и Гомеле температура поднималась до 33-35 °C. Прямо из Беларуси массы перегретого воздуха вместе с западным переносом двинулись в сторону Европейской территории России.

Уже с этого вторника и по пятницу включительно в Центральной России, Поволжье и на Юге установится жаркая погода. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до 28-30 °C. А в самых южных мегаполисах - Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре - до 32-34 °C. Дополнительное усиление жарких погодных условий в мегаполисах даст эффект городского острова тепла (Эффект городского острова тепла - это явление, при котором в городских районах температура воздуха значительно выше, чем в окружающей загородной местности). Поэтому фактические температуры в отдельных районах городов могут оказаться даже выше прогнозируемого.

Однако волна тепла не будет такой долгой и изнуряющей, как в Европе. Уже к выходным со стороны Атлантики до страны дойдут обильные дожди и прохлада. Сильные осадки, которые синоптики в беседе с "РГ" прировняли к настоящим тропическим ливням, ожидаются на всей Европейской территории России и продлятся до конца будущей недели.

Несколько отличная картина сложится в Санкт-Петербурге. Там европейский вынос тепла скажется на погоде в меньшей степени. Во вторник и среду воздух не прогреется выше 24-26 °C, а обильные осадки ожидаются, уже начиная с этого четверга. И продлятся до конца следующей недели.