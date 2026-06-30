В Крыму объяснили причину досрочного закрытия детских лагерей на полуострове

Летние детские лагеря в Крыму досрочно закрыли по соображениям безопасности. Об этом "РГ" рассказал советник главы республики Олег Крючков.

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Напомним, решение о закрытии летних лагерей и приостановке бронирования было принято 22 июня сроком до 1 сентября. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

"Решение о закрытии лагерей и приостановке бронирования продажи путевок продиктовано только заботой о безопасности детей. Сегодня перерывы в подаче электроэнергии в Крыму могут достигать 7 - 10 часов, и не все базы детского отдыха обеспечены источниками бесперебойного питания. Помимо этого, остается угроза беспилотной опасности, которую нельзя игнорировать. Мы не можем гарантировать, что ситуации, когда вблизи лагеря будет работать ПВО и есть угроза падения обломков, исключены. Поэтому было принято такое решение", - пояснил Олег Крючков.

В сезоне-2026 на полуострове открылся 451 детский лагерь, включая 50 загородных мест отдыха. За три летних месяца республика рассчитывала оздоровить около 200 тысяч крымских школьников и принять более 70 тысяч детей из других регионов России.

27 июня МДЦ "Артек" сообщил о завершении организованного вывоза детей из Крыма. Часть школьников вернулась домой, другие по согласованию с родителями отправились в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Выезд детей из других крымских лагерей продолжился как организованно, так и самостоятельно, с родителями.