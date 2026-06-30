Режим ЧС в Крыму сегодня: топливо по QR-кодам, аномальная жара и новые атаки

В ночь на 30 июня ВСУ вновь атаковали Крым беспилотниками. Воздушная тревога на полуострове длилась почти всю ночь, передает aif.ru.

По данным мониторинговых каналов, угроза БПЛА объявлялась практически во всех районах — от Нижнегорского до Бахчисарайского, а также в крупных городах, включая Симферополь, Керчь, Евпаторию и Феодосию. За ночь средства ПВО уничтожили 419 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Электроснабжение восстановлено

Вечером 29 июня в Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения. Перегрузка сетей устранена, подача энергии возобновилась поэтапно. Жителей попросили не включать технику одновременно, чтобы избежать повторных аварий.

Топливо — по QR-кодам

С 30 июня в Севастополе возобновили продажу топлива по QR-кодам. Один код дает право на заправку не более 20 литров на один автомобиль. Код действует в день получения — с 9:00 до 21:00. Запрещена заправка в канистры.

Крымский мост открыт

Ночью и утром 30 июня движение по мосту не перекрывалось, очередей перед пунктами досмотра нет. Водителям разрешено перевозить до 200 литров жидкостей сверх топлива в баке.

Режим ЧС: что разрешено

ЧС не ограничивает передвижение жителей и туристов, не вводит комендантский час и не запрещает въезд. Его цель — ускорить восстановление инфраструктуры. Власти уже начали выплаты за утраченное жилье. Сумма зависит от площади и даты повреждения: от 137 до 148 тысяч рублей за квадратный метр.

Аномальная жара до конца недели

В Крыму сохраняется аномальная жара: днем до +35 градусов, ночью до +24. На побережье Черного моря — до +32, вода прогрелась до +23–26 градусов. В выходные ожидается понижение температуры на 4–5 градусов и кратковременные дожди.

Туристические маршруты закрыты

С 30 июня в Крыму закрыты все туристические тропы из-за противопожарного режима. Исключение — водопад Учан-Су, Серебряная беседка, Зубцы Ай-Петри и несколько других объектов вдоль трассы Ялта — Бахчисарай. Владельцам разрешений вернут деньги.

АТОР предлагает меры поддержки

Ассоциация туроператоров предложила Минэкономразвития поддержать туротрасль Крыма: отсрочки по налогам, субсидии на зарплаты, перенос бронирований до 31 декабря без штрафов. Детские лагеря пока не работают, решение о приеме детей примут позже. Родителям рекомендуют вернуть путевки в органы образования.