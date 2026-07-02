В Якутии пройденная огнем площадь пожаров превышает 6,2 тыс. га

Лесные пожары, действующие на территории Якутии, по состоянию на утро 2 июля охватили площадь свыше 6,2 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе государственного бюджетного учреждения республики "Якутская база авиационной охраны лесов" (ГБУ "Авиалесоохрана").

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"Всего действуют на 08:00 (02:00 мск - прим. ТАСС) 2 июля 17 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 6 208 га на территориях Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Оймяконского, Томпонского и Таттинского улусов. 292 огнеборца работают всего в лесах, задействованы 15 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.

Привлечены 22 воздушных судна на авиапатрулировании и 4 вертолета Ми-8 на тушении. В отчетный период ликвидировано 3 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 365 га, и 1 ландшафтный (природный) пожар с общей площадью, пройденной огнем, 6 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). В регионе с 8 мая начался пожароопасный сезон. Как сообщали в ГУ МЧС России, в 16 районах республики и Якутске введен особый противопожарный режим.