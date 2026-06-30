В Евросоюзе начали обсуждать полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Еврокомиссия рассматривает прекращение выдачи туристических виз гражданам России. Об этом стало известно «Известиям».

По мнению депутата Европарламента Фернан Картхайзер, целью таких обсуждений является дестабилизация российского общества в преддверии выборов в Госдуму РФ. Источник издания в посольстве Великобритании в России рассказал, что Лондон также поддерживает визовые запреты.

При этом эксперты указали, что ЕК не сможет полностью запретить выдачу виз туристам из России из-за позиции стран Южной Европы.

Италия увеличила сроки выдачи виз для россиян

Ранее визовый центр Испании увеличил сроки рассмотрения заявлений россиян до 45 дней.

До этого россиянам рекомендовали сохранять посадочные талоны при поездках в Евросоюз (ЕС). Отмечалось, что в европейских аэропортах может понадобиться доказывать использование предыдущих виз из-за того, что в ЕС полностью отказались от бумажных штампов в паспортах.