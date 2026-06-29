Екатеринбург ушел под воду из-за сильного ливня

Сильные ливни в понедельник, 29 июня, затопили в Екатеринбурге улицы Малышева, Горького, Большакова и Белинского, пишет портал E1.ru.

По данным портала, на перекрестке Белинского и Большакова в глубокой луже едва не утонул автобус. Горожане с трудом выбрались из транспортного средства.

Одна из пассажирок рассказала, что паники не было — молодой мужчина организовал людей, вывел их из автобуса. Она добавила, что «несмотря на испытания судьбы, все сохраняли позитивный настрой».

Подтопления также наблюдаются на окраинах — на улицах Бакинских Комиссаров, Ильича, Стачек, Кобзева, Черкасской. Вместе с тем, в Академическом и Пионерском районах затопленных улиц нет, пояснили журналисты.

Сервисы такси отреагировали мгновенно — цены на поездки резко взлетели из-за ажиотажного спроса и сложной дорожной обстановки, отметили корреспонденты.

Автолюбители в соцсетях порекомендовали коллегам не выезжать в центр и объезжать затопленные улицы, так как под слоем воды часто невозможно разглядеть ямы или открытые люки.

В мэрии признали, что из-за обилия осадков не исключены локальные подтопления. Для ликвидации последствий дежурят шесть аварийных бригад.

В регионе объявлено штормовое предупреждение: ожидаются новые сильные дожди и порывы ветра.

Синоптики уточнили, что июнь 2026 года может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Екатеринбурге. В в городе выпало уже 150 мм осадков (это четвертый результат в истории), до рекорда 1986 года (168 мм) осталось всего 18 мм.