Близкие актера из сериала «Глухарь» объяснили, как он оказался на СВО

Родственница актера Евгения Дербышева Татьяна рассказала, как он оказался на СВО. С близкими артиста побеседовало издание aif.ru.

По словам женщины, он увидел репортаж о пострадавшей от атак ВСУ маленькой девочке.

«Это был его осознанный выбор. Женя был хорошим человеком, хорошим отцом, хорошим братом», — сказала она.

В свою очередь, коллега Дербышева по съемкам в сериале «Бомбила. Возвращение» Дмитрий Калистратов заявил, что Дербышев был «добрым русским мужиком с открытым сердцем».

Евгений Дербышев пропал в зоне СВО в 2024 году, недавно было официально подтверждено, что артиста не стало. Дербышев снялся в более чем 40 проектах, в том числе в сериалах «Адвокат», «Александровский сад‑3», «Висяки», «Глухарь», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Склифосовский», «Пятницкий» и других.