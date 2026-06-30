Росавиация: в аэропорту Краснодара введены ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Аэропорт Краснодара также приостанавливал работу утром 30 июня. Позже глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Карасунском округе обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. По словам мэра, в результате падения фрагментов вражеского дрона никто не пострадал. Повреждения получили стеклопакеты в двух квартирах. 28 июня оперштаб Кубани сообщал, что в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома. Один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь. На месте также работали оперативные службы.