Набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница рассказала, как готовилась к экзаменам

Екатерина Малкова из столичной школы №1409, набравшая рекордные 500 баллов на ЕГЭ, рассказала журналистам, что активно начала готовиться к испытаниям в начале 11 класса, старалась заниматься каждый день. Об этом пишет РИА Новости.

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Екатерина пояснила, что 500 баллов — это сочетание множества факторов, в первую очередь, долгая и усердная подготовка.

«Активно готовиться к экзаменам я начала в начале 11 класса, старалась заниматься каждый день, но в то же время находила время для отдыха, общения с друзьями, прогулок и занятий своим хобби», — разъяснила выпускница.

Журналисты напомнили, что изначально школьница получила 400 баллов по четырем сложным предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике. Позже она успешно сдала на 100 баллов еще и информатику, что в сумме дало 500 баллов из 500 возможных.

По мнению экспертов, кейс школьницы идеально отражает главный тренд последних лет: самые высокие результаты и рекорды сейчас ставятся на стыке точных наук, технологий и инженерии.

Ранее Малкова сообщила, что рассматривает для поступления такие вузы, как МГУ, МФТИ, РХТУ, ее интересуют направления: биоинформатика, биофизика, наноинженерия.

По ее мнению, для успешной сдачи необходимо выбрать те предметы, которые интересны. В этом случае, подготовка к экзамену будет приносить удовольствие, позволит меньше уставать.