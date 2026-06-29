В Астрахани выросло число людей с симптомами сальмонеллеза

В Астрахани до 31 выросло количество людей, обратившихся к врачам с симптомами сальмонеллеза. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СК России по региону.

© Российская Газета

Ранее сообщалось о 29 пострадавших от массового отравления после употребления готовой еды из гастронома "Михайловский". Среди заболевших - минимум одна семья. Лечение в условиях стационара получают мама и двое ее малолетних детей.

С 24 июня в больницы Астрахани начали поступать пациенты с признаками острой кишечной инфекции. Сначала пострадавших было 12 человек, в том числе дети. Одна отравившаяся скончалась. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, предварительной причиной заражения опасной инфекцией стало употребление заболевшими рыбных котлет, приготовленных в магазине.

В настоящее время гастроном закрыт. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.