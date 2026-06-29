Топ-менеджер Rambler&Co рассказала  о новых сценариях контакта бренда с пользователем

Традиционные форматы уступают место полезным ИИ-решениям и гиперперсонализированным сервисам.

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26 июня 2026 года состоялась конференция AdIndex Сити. Исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова приняла участие в секции «Собрать медиапазл: как заставить рекламную систему работать целиком». Дискуссия была посвящена технологическому менеджменту современных компаний, объединению данных в работающий медиамикс, сквозной аналитике, защите рекламного бюджета и новым подходам к управлению закупками в условиях изолированных платформ и экосистем.

Анна Иванова отметила, что, по итогам первого полугодия, на рынке наблюдается фундаментальный сдвиг: традиционные рекламные форматы уступают место полезным ИИ-решениям и гиперперсонализированным сервисам.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Мы видим, что пользователь больше не хочет быть пассивным получателем сообщения – он выбирает диалог с умными системами и ожидает не просто информацию, а готовые сценарии помощи. Это меняет путь потребителя и саму логику рекламной коммуникации. Поэтому сегодня выигрывают не те, кто просто покупает охват, а те, кто умеет приспособиться к меняющейся реальности и встроить бренд в реальный путь пользователя с его потребностями в конкретный момент времени. В этом смысле ИИ, персонализация, доверие и эмоциональная связь становятся уже не дополнительным преимуществом, а базой для эффективной коммуникации».

По словам спикера, за год внедрения ИИ-решений на портале «Рамблер» качество контакта стало важнее формального охвата. Отдельные взаимодействия пользователей с умными сервисами достигают 20–25 минут, и это уже не случайное касание, а осознанное вовлечение в сценарий.

Анна Иванова отметила, что в ближайшее время медиапотребление окончательно перейдет в вопросно-ответную логику. Это означает, что брендам придется встраиваться не в рекламные слоты, а в диалоговые сценарии, где пользователь формулирует запрос и ждет не баннер, а релевантный ответ, помощь и контекст.

Вместе с Анной Ивановой в секции выступили директор по инновациям группы АДВ Александр Папков, руководитель направления рекламных технологий «Альфа-банка» Владимир Мосин, генеральный директор MobX Agency Антон Кудашов, директор клиентского сервиса «Авито Рекламы» Анастасия Лосенкова. Дискуссию модерировала директор по продажам рекламным агентствам МТС Ads Юлия Гарбузова.

AdIndex City – профессиональная бизнес-конференция для маркетологов и лидеров рекламной индустрии, в ходе которой эксперты обсуждают будущее рынка.