Объявлены даты фестиваля «Дикая Мята»

Крупнейший независимый мультиформатный фестиваль «Дикая Мята» анонсировал даты и открыл продажу билетов. В 2027 году легендарное событие пройдет с 18 по 20 июня, открытие дверей — 17 июня в 18:00. Первые 1000 билетов были распроданы в течение часа.

© PR-служба фестиваля

— Главный вопрос, который мы слышали в этом году от гостей: когда вы объявите даты следующего фестиваля? Вот мы объявили и первые билеты уже разобрали — спасибо нашим зрителям за доверие! Мы собираем обратную связь, разбираем горы фото и видео, монтируем афтермуви и запустили новый конкурс на лучший фестивальный образ. В этом году фестиваль собрал невероятное количество ярких людей! Впереди много работы, которую предстоит сделать, ведь конкурировать придется с «Дикой Мятой-2026», а судя по комментариям в сети она стала лучшей за нашу историю! — комментирует генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

В этом году «Дикая Мята» проходила с 19 по 21 июня в Тульской области — три дня, сто тридцать концертов, восемь сцен и практически 54 000 посетителей. На территории открылось два новых инфраструктурных объекта: пространство «Лампа» и «Вашана Арена», построенная в виде большого колизея. Одной из главных особенной прошедшего фестиваля стали специальные шоу, подготовленные певицей Ёлкой, группами The Hatters, «Бонд с кнопкой», «Рубеж Веков», Драгни, ssshhhiiittt!, Sula Fray и другими.

Все три дня на территории работали развлекательные зоны, спортивные площадки, маркеты с авторскими украшениями и одеждой, детский сад, комната матери и ребенка, территория «Знание» и детская сцена, сап-прогулки по реке Вашана, точки с кипятком, душевые комплексы и фонтанчики с бесплатной питьевой водой, все палаточные лагеря были освещены и размечены на улицы и дома.

К покупке доступны входные абонементы на все три дня, детские билеты и парковочные места. Все подробности — на официальном сайте.