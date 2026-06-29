Стало известно, какие книги чаще всего россияне читают в отпуске

Во время летнего отдыха россияне чаще всего выбирают книги о любви, фэнтези и истории о попаданцах. При этом основную аудиторию цифровых книжных сервисов составляют женщины - на них приходится более половины пользователей и 55% интернет-трафика.

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Наиболее активно электронные и аудиокниги читают россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория формирует 37% аудитории книжных платформ. Следом идут пользователи 45-54 лет с долей 26%, а также читатели 25-34 лет - 14%. Молодежь в возрасте 18-24 лет интересуется цифровыми книгами заметно реже: на нее приходится лишь около 5% пользователей.

Самыми читающими регионами страны остаются Москва и Санкт-Петербург. В число лидеров также вошли Самарская и Свердловская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, а также Новосибирская и Кемеровская области.

Самыми востребованными жанрами этим летом стали любовные романы, фэнтези и книги о попаданцах. В среднем пользователи готовы заплатить за электронную книгу от 205 до 262 рублей. Наиболее высокие средние траты зафиксированы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Ненецком автономном округе.

В число самых популярных произведений июня вошли романы Анны Джейн "По осколкам твоего сердца" и "Твое сердце будет разбито", книга Кати Качур "Копия Веры", фантастический роман Макса Глебова "Шёпот вакуума - 2. Без ложных иллюзий", а также мировой бестселлер Джеймса Клира "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих".

Такие данные приводятся в совместном исследовании оператора связи "МегаФон" и книжного сервиса "Литрес", аналитики которых изучили интерес россиян к цифровому чтению в период летних отпусков.