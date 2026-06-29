Алла Сигалова поделилась редким кадром с умершим мужем

Хореограф почтила память любимого супруга, режиссера Романа Козака. 29 июня он мог бы отметить свой 69-й день рождения.

В 1994 году хореограф и актриса Алла Сигалова вышла замуж за режиссера Романа Козака. За годы совместной жизни у супругов родился сын, которого назвали в честь отца — Романом. Также пара вместе воспитывала дочь Анну от первого брака артистки. Однако в мае 2010 года в семью пришло горе. Роман Козак скончался на 53-м году жизни.

Сегодня, 29 июня, режиссер мог бы отметить свой 69-й день рождения. В честь этой даты Алла Сигалова вышла на связь с подписчиками личного блога. Она поделилась редкими архивными фотографиями с мужем, а также написала очень теплые и трогательные слова.

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Актриса назвала покойного супруга большим режиссером, педагогом и актером. По ее словам, он был по-настоящему талантливым и красивым человеком.

«Я всегда жду этот День, этот День всегда был большим праздником! Сегодня 16-тый День рождения без Ромы... Мы соберемся нашей семьей в этот праздничный день, и как всегда будет праздник, и всегда будет память!» — написала Алла.

Напомним, супруг Сигаловой скончался из-за онкологии. У Романа Козака был рак гортани.