Как прошла первая экспедиция «Русской Арктики» для подростков

В Пинежском заповеднике Архангельской области завершилась первая детская экспедиционная смена, которую организовал национальный парк «Русская Арктика». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Игорь Дорошенко/Русская Арктика

Во время экспедиционной смены подростки занимались реальными исследованиями под руководством ученых. Проект призван стать основой для системы поиска и подготовки молодых кадров для российской науки.

За десять дней 19 детей в возрасте от десяти до 16 лет смогли погрузиться в полевую работу. В заповедник приехали подростки из Запорожья, Волгограда, Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманска и Архангельска.

Представители нацпарка подчеркнули, что условия для практики были уникальными - карстовые ландшафты, реликтовые леса, озера и болота. Под присмотром ученых подростки осваивали метеорологию, геологию, гидрологию и почвоведение. Кураторы учили школьников собирать гербарии, систематизировать горные породы и составлять сложные географические профили.

Итогом смены стала защита научных проектов, которые дети готовили в небольших группах. По словам организаторов смены, главная цель проекта - найти увлеченных школьников, объединить их и дать им навыки сбора первичных данных для будущей работы.

Директор национального парка Александр Кирилов рассказал, что примеры таких талантов уже есть. Один из участников смены - 12-летний Саша из Подмосковья. Несмотря на юный возраст, благодаря глубоким знаниям его досрочно приняли в профильный образовательный центр «Взлёт».

Кирилов добавил, что подобные экспедиции финансирует федеральный бюджет. Программа состояла не только из лекций и сбора образцов. Подросткам устроили полноценный летний отдых с походами, печеной картошкой у костра, спортивными соревнованиями и экскурсиями.

Прошедшая смена - начало большой летней программы. Впереди еще две экспедиции. Июльская смена будет посвящена экскурсионному делу, а августовская станет творческой.

Пинежский заповедник - единственный природный заповедник в Архангельской области, он был образован в 1974 году. С весны 2025-го он перешел под управление национального парка «Русская Арктика».