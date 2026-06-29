Пропавший без вести актер «Глухаря» погиб в зоне СВО

Погиб актер Евгений Дербышев, два года назад отправившийся в ЛНР. Недавно его семья получила свидетельство о смерти.

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Сериальный актер Евгений Дербышев погиб в зоне СВО. Об этом стало известно буквально на днях.

Артист, известный по «Глухарю», заключил контракт с Минобороны России два года назад и отправился в Луганскую Народную республику. С июля 2024 года Евгений перестал выходить на связь. Его признали пропавшим без вести. И вот совсем недавно родственникам Дербышева пришло свидетельство о его смерти.

«Евгений пропал без вести на СВО в 2024 году. В этом году его семья получила свидетельство о смерти», — сказал инсайдер журналистам «АиФ».

Дербышев родился 4 февраля 1968 года. Актерскому ремеслу он обучался в Екатеринбургском государственном театральном институте. Служил в Театре-студии А. Степанова. Евгений снялся в 42 лентах. Его можно увидеть в следующих фильмах и сериалах: «Глухарь», «Склифосовский», «Меч», «След», «Пятницкий», «Дочки-матери», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Блокада снится ночами» и других.

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