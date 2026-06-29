Ситуация в Крыму сегодня: воздушная тревога и разрушения

В ночь на 29 июня в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Первая тревога прозвучала около 23:26 и отменилась в 00:50, вторая — в 06:08 и длилась до 07:32.

Всего за минувшие сутки силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников, два из них — в районе Северной стороны. Отражены две атаки ВСУ, уточнил губернатор.

В результате ударов повреждены четыре частных дома: разбиты окна, повреждены крыши и потолки. Зафиксированы несколько возгораний от падения обломков. В районе села Полюшко загорелись виноградники на площади 200 квадратных метров — пожар ликвидировали оперативно. За Черноречьем загорелась хвойная подстилка на 8 гектарах, обнаружено 13 очагов. Там работают 59 человек и 15 единиц техники.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. При обнаружении обломков БПЛА он рекомендовал немедленно звонить по номеру 112.

Минобороны России сообщило, что за ночь над территорией страны сбито 209 украинских дронов в 12 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей. Атаки отражались с 20:00 до 07:00 мск.