Искаженные представления об истории Советского Союза сформировались в результате спланированной информационной кампании эпохи перестройки. На это указал генерал-майор запаса, доктор философских наук, гендиректор Государственного музея политической истории России Сергей Рыбаков.

В беседе с ТАСС он напомнил, что идеолог перестройки Александр Яковлев в своих мемуарах прямо писал: «сначала Лениным бить по Сталину, потом Плехановым — по Ленину, затем общечеловеческими ценностями — по социализму в целом». Таким образом наращивалось ощущение, что все советское — ложь.

«И результат мы видим до сих пор: молодые люди приходят в музей с убеждением, что Ленин — немецкий шпион, а Сталин с утра вставал и думал, кого бы расстрелять. Прежде чем рассказывать, как было на самом деле, их сначала надо в чем-то разубедить. А разубедить может только одно — факты», — подчеркнул Рыбаков.

Показательна и история с масштабами репрессий. В общественном сознании закрепились цифры в десятки миллионов жертв, тогда как рассекреченные архивы КГБ фиксируют около 700 тысяч расстрелянных за период с 1921 по 1953 годы.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что Пекин поддерживает Минск в защите национального суверенитета и территориальной целостности.