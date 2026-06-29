Жена Спивакова назвала причину его госпитализации

Народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков попал в больницу в связи с пневмонией на фоне бронхита и переутомления. Об этом рассказала его супруга Сати Спивакова в беседе с ТАСС.

«Была пневмония на фоне запущенного бронхита и сильного переутомления», — сказала она.

19 июня митрополит Илларион рассказал, что Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт и попросил молиться о его здоровье. Сати Спивакова опровергла сообщения об инсульте, заявив, что угрозы жизни дирижера нет.

Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. В качестве дирижера он выступал вместе с «Виртуозами Москвы» и Национальным филармоническим оркестром России в крупнейших концертных залах мира вместе с симфоническими оркестрами Лондона, Чикаго, Филадельфии, Кливленда и Будапешта, оркестром театра «Ла Скала».

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