В Москве пройдет форум, посвященный коммуникациям как ресурсу роста экономики и брендов

30 июня 2026 года в Москве в Цифровом деловом пространстве (ЦДП, Покровка, 47) состоится Второй международный форум “Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты”. Форум направлен на развитие отечественной экономики инструментами коммуникаций и освоение российскими специалистами современных коммуникационных технологий. Участие в форуме бесплатное. Проводится по инициативе Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС) при поддержке МИНЭК РФ, МИД РФ, Экспертного совета по развитию креативной экономики при Комитете ГД РФ по экономической политике, ЦСР, АСИ, отраслевых ассоциаций и партнеров. Соорганизаторы форума - агентство SKC и ГУБ «Малый бизнес Москвы».

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Участие бесплатное. Узнать программу и подать заявку можно на сайте форума.

Миссия форума. Коммуникационные активы (коммуникационная стратегия, репутация, бренд, digital-присутствие, медиаресурсы, нейрокапитал и др.) стремительно растут в цене и оказывают прямое влияние на рынки, региональные экономические экосистемы и мировую экономику в целом. Скорость изменений, прежде всего, технологических, такова, что глобальная инфраструктура коммуникаций пересобирается в режиме реального времени. Коммуникации больше нельзя воспринимать как способ сопровождения. Они переместились в центры принятия решений, сравнялись по значимости с главными операционными и финансовыми активами, стали стратегической функцией управления на всех уровнях. Эффективное управление коммуникациями сегодня — ключевой фактор роста, финансовой устойчивости, HR-привлекательности, клиентской лояльности, управления рисками, конкурентоспособности, привлечения инвестиций.

Форум собирает ведущих экспертов для обсуждения сценариев реагирования на эти изменения, актуальных исследований и аналитики, конкретных коммуникационных инструментов (от мягкой коммуникационной дипломатии до ИИ). Спикеры и участники форума — представители органов власти, крупного бизнеса и МСП, компаний-консультантов и агентского бизнеса, сферы образования, международных партнерских организаций, профессиональных ассоциаций, независимые эксперты.

Как управлять современными изменениями в сфере коммуникаций и избегать ошибок, стоимость которых может быть равна стоимость бизнеса? Как повысить эффективность использования практического инструментария, поддерживать средствами коммуникаций отечественные бренды, гражданские инициативы, национальные приоритеты? Как минимизировать негативные информационные явления, затрагивающие интересы российского частного сектора и экономики? Эксперты форума обсудят коммуникации как сквозной инструмент увеличения стоимости нематериальных активов и эффективности бизнеса всех масштабов, особенности продвижения российских брендов на внутреннем и на внешних рынках, сценарии усиления репутационного веса и суверенитета России.

Эффекты и продукты форума. На форуме будут впервые представлены специально подготовленные АКОС и партнерами экспертные продукты: исследование современного этапа внедрения ИИ в коммуникации; аналитический доклад “Нарративы российского PR”; Кодекс практик добросовестного взаимодействия заказчиков и исполнителей на рынке коммуникационных услуг; исследование “PR-закупки в цифрах” (анализ тендеров в сфере коммуникационных услуг совместно с Росэлторгом); исследование почасовых ставок и зарплат специалистов-коммуникаторов (совместно с get experts); Карта PR-образования; обновленный Digital-глоссарий (2.0); Гайд по коммуникационным исследованиям; итоги исследования “Личный бренд топ-менеджера” (Ассоциация менеджеров при участии АКОС); исторические спецпроекты при поддержке АКОС — Истоки русского PR и ПешКОММ. Издательство МИФ сформирует профессиональную электронную библиотеку книг и вебинаров по тематике форума. Все участники получат бесплатный доступ к электронной библиотеке.

Форум позволит организовать прямой диалог всех заинтересованных сторон, влияющих на развитие коммуникаций и актуализировать отраслевую повестку, основные факторы и условия, содействующие развитию профессионального прозрачного рынка коммуникаций. Основные выводы и итоги будут включены в резолюцию форума, которая рассылается российским и международным партнерам и используется для дальнейшего уточнения повестки сотрудничества. Форум развивается как постоянно действующая экспертная площадка. Ее эффекты оказывают влияние на отрасль и международное профессиональное сообщество, в том числе, за рамками мероприятия.

На форуме также будет вручены награды АКОС «За вклад в развитие регионального рынка коммуникаций» и «АКОС Гид» (Три звезды коммуникационной истории года).