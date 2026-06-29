Топ-менеджер Rambler&Co рассказала о трансформации роли международного журналиста

В основе изменений – забота о человеке, качество информации и культурный контекст.

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26 июня 2026 года исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова приняла участие в семинаре специалистов рабочей группы «СМИ и гражданское общество» форума «Диалог Россия – Республика Корея». Спикер выступила с докладом «Новые AI-инструменты в производстве контента и в пользовательских сценариях».

В своем выступлении Анна Иванова рассказала, как новые технологии могут использоваться для более точной и бережной передачи информации о стране, ее событиях и культурном коде. По ее словам, вопросно-ответные системы и умные сервисы уже сегодня помогают пользователям ориентироваться в потоке новостей на основе верифицированных данных, а в международном контексте могут стать инструментом более корректного и понятного донесения позиции страны до зарубежной аудитории.

Спикер отдельно подчеркнула, что на портале «Рамблер» уже работает умный сервис по новостям, который отвечает на вопросы пользователей на основе более чем 35 федеральных источников, включая «Российскую газету», Интерфакс, ТАСС и другие. Сервис не пересказывает материалы, а помогает ориентироваться в информационном поле и направляет пользователя к первоисточникам, сохраняя уважение к авторскому праву и журналистским стандартам.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Мы одни из первых начали ИИ-трансформацию медиасегмента с фокусом на человека и его компетенции. Для нас искусственный интеллект – это не замена журналисту, а возможность вернуть качество и смысл его основной миссии: рассказывать правду, давать контекст, эмоции и действительно важную информацию. За год внедрения таких решений мы увидели, что журналисты не теряют свою роль, а, наоборот, получают больше времени на факты, экспертизу и глубокую аналитику. И в международном диалоге это особенно важно, так как ИИ-решения помогают получать достоверную информацию о нашей стране, культурном коде и правде в эпоху кризиса международных отношений».

В обсуждении приняли участие директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко, главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин, шеф-редактор сайта «Комсомольская правда» Виктор Канский, а также представители корейской стороны: заместитель директора информационного агентства Financial Today Лим Кванги, заместитель директора отдела телевизионных программ информационного агентства Yonhap News Нам Хенхо, заместитель директора отдела национальных новостей телеканала MBС Лим Хенчжу и другие.

«Диалог Россия – Республика Корея» – открытый форум для обсуждения актуальных вопросов российско-южнокорейских отношений. Его основная задача – налаживание конструктивного диалога между представителями всех сфер общественной жизни двух стран, что позволяет создать прочную основу для сотрудничества, не зависящую от текущей политической обстановки. Члены рабочей группы «СМИ и гражданское общество» – представители крупнейших телерадиовещательных компаний и информационных агентств, обменивающиеся опытом и поддерживающие взаимодействие российских и корейских медиахолдингов.