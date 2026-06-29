Писательница Людмила Улицкая* (признана Минюстом РФ иностранным агентом) избавилась от всего имущества в России. Как сообщает Telegram-канал Shot, на продаже трех квартир в Москве она заработала более 100 млн рублей.

83-летняя Улицкая* купила две квартиры в ЖСК «Советский писатель» еще в 90-е. Это «трешка» площадью в 61 «квадрат» ценой в 30 млн рублей и еще одна трехкомнатная квартира площадью в 91 «квадрат» ценой в 42 млн рублей. Позднее, в 2012 году, она приобрела четырехкомнатную квартиру площадью в 103 квадратных метра на Ленинградском проспекте — ее стоимость оценивают в 46 млн рублей.

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Все квартиры писательница продала. Сейчас в России у нее остается только ИП с заблокированными с 2024 года счетами, после того как Улицкая* не предоставила налоговую декларацию. При она сохраняет деньги на российских вкладах — с начала СВО они принесли 102 тысячи рублей.

Напомним, что в 2022 году Улицкая* осудила спецоперацию и переехала в Берлин. В марте 2024 года писательницу признали иноагентом.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.