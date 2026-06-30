«Ну что за дива»: 19-летняя внучка Веры Глаголевой сразила поклонников своей красотой и женственностью

Полина явно унаследовала стать и «породу» от знаменитой бабушки и мамы-балерины.

Покойная Вера Глаголева успела оставить после себя не только гениально сыгранные роли, но и прекрасных дочерей. А те в свою очередь подарили артистке не менее талантливых и красивых внуков. Старшая внучка, Полина Симачева, пошла по стопам знаменитой бабушки и стала актрисой.

В ноябре текущего года девушка будет отмечать свое 20-летие. А на ее счету уже семь проектов, а сколько еще впереди. Если, конечно, Полина продолжит двигаться в этом направлении. Для того, чтобы стать кинозвездой, у нее есть все данные. Харизма, утонченная внешность и, конечно, артистические гены, которые передались от бабушки и родителей. Напомним, Симачева родилась в первом браке старшей дочери Глаголей, балерины и актрисы Анны Нахапетовой и солиста Большого театра Егора Симачева. Когда Веры Витальевны не стало, девочке было всего 10 лет. Она бережно хранит память об актрисе и периодически делится архивными фото с Глаголевой в своем блоге.

«Какая же красавица!, «Очень красивая и нежная», «Какой красавицей Полюшка выросла», «Ну что за дива», — обсуждают поклонники свежие фото Симачевой, на которых она позирует в женственном облегающем платье молочного цвета. Девушка благодарит каждого комментатора лично. Звездная болезнь ее пока не коснулась, а, может, и вовсе обошла стороной.