Потомок Бисмарка: в России люди чувствуют себя в безопасности

Жители России чувствуют себя в полной безопасности, даже девушки не боятся ходить одни вечером, в отличие от Германии, где такой уверенности нет. Такое мнение выразил в интервью ТАСС основатель российско-немецкого общественного проекта "Бисмарк-диалог", потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

"Когда ты в России гость - тебя принимают очень дружелюбно. Это невероятно. К тому же тут очень чисто, я много тут езжу на метро, и тут не увидишь грязи на станциях, как у нас в Германии. И тут чувствуешь себя в полной безопасности - то, чего больше нет в Германии. Можно по вечерам гулять по улицам, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, даже молодые девушки не боятся ходить одни в темное время суток. Это показывает, что ваша страна может гордиться тем, что она делает для людей", - сказал фон Бисмарк.

Потомок первого канцлера Германии отметил, что когда он возвращается в ЕС и рассказывает о своих впечатлениях от России, ему не верят. "Поэтому нужно упрощение получения виз, чтобы люди ездили друг к другу и видели все сами. Каждый, кто здесь побывал, получает отличные впечатления от страны и от людей", - подчеркнул он.