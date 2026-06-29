ВСУ выжгли букву «Z» на теле пленного россиянина

Бывший узник винницкой тюрьмы поделился подробностями о невыносимых условиях содержания и регулярных издевательствах со стороны конвоиров ВСУ в неотапливаемых камерах.

Спасенный из плена ВСУ житель Курской области Роман раскрыл детали своего содержания. Мужчина сообщил о регулярных избиениях со стороны охранников в тюрьме Винницы, где его содержали.

«Когда нас привезли в Винницу, нас были готовы там убить – конвоиры просто избивали. <…> Не жалели никого, если у тебя перелом и кость торчит, то специально там и ударят. По два-три раза в день приходили [избивать]», – рассказал Роман ТАСС.

Он отметил тяжелые бытовые условия: бетонные камеры не отапливались, а в окнах зияли трещины. При температуре –20 градусов внутри помещений было холоднее, чем на улице, все покрывалось инеем.

«К нашим военным ВСУ относились еще хуже. Им и пальцы наживую резали, и трезубец на лбу выжигали», – добавил Роман.

Ранее он рассказывал, что солдаты ВСУ выжгли ему на руке букву «Z» во время пребывания в полевом госпитале в Сумской области. Рана расположена на правой руке, выше локтя.

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