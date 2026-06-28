Еще один российский регион подвергся нашествию саранчи

Дагестан подвергся нашествию саранчи. Вредители ковром застилают районы республики, пишет Telegram-канал Shot.

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Полчища насекомых обнаружили, в частности, на трассе между поском Артезиан и селом Кочубей: проезжая по дороге, люди закрывают в автомобилях окна, пока саранча бьется прямо в лобовое стекло. Местные жители допускают, что вредители захватили Дагестан вслед за соседней Калмыкией, где заражено уже 343 тысячи гектаров земли, а в шести районах региона ввели режим повышенной готовности.

Другой российский регион, атакованный саранчей, — Ростовская область. Местные жители вынуждены буквально ходить по насекомым, вовсю поедающим посевы. В регионе опасаются, что от засилья вредителей серьезно пострадает урожай. На обилие саранчи жалуются и в Донбассе: там саранча не только захватывает поля и огороды, но и проникает в квартиры.