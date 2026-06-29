В Екатеринбурге судебная тяжба завершилась в пользу "Коляда-театра"

В пользу "Коляда-театра" завершилась судебная тяжба в Екатеринбурге. Драматург Николай Коляда был единственным учредителем автономной некоммерческой организации (АНО) "Коляда-театр". И после его смерти театру грозило закрытие, творческий коллектив должны были распустить.

Все дело в том, что по закону АНО не передается по наследству и после ухода из жизни ее учредителя прекращает свое существование. Кому Коляда завещал свой театр и какие сейчас планы у актеров знаменитого театра - в материале "РГ".

Николай Коляда ушел из жизни почти четыре месяца месяца назад. Накануне сбежал из больницы, чтобы провести генеральную репетицию своего последнего спектакля, премьера которого прошла уже без него.

Новый художественный руководитель "Коляда-театра" Олег Ягодин, который выделялся тогда в пестрой толпе черным костюмом ворона, обмолвился: "Хочется смеяться и рыдать...". Через четыре дня театр ждало судебное разбирательство, на котором должны были вынести решение и, согласно букве закона, театр ликвидировать.

Заместитель директора АНО "Коляда-театр" Эка Вашакидзе подала в суд иск о признании ее учредителем организации. Вашакидзе решением основателя театра была включена в состав учредителей, однако этот статус так и не был оформлен юридически, и театр все же ждала ликвидация. Но и слава Герострата никого не устраивала. В ожидании суда зрители собрали не одну тысячу подписей с просьбой спасти театр. О том же просил региональные власти художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин в своем открытом письме: "Николай Коляда... оставил после себя мощный, живой, работающий организм... который, тем не менее, может легко погибнуть из-за ненужных проволочек, бюрократии, юридических формальностей. Гибель "Коляда-театра" никому не принесет пользы, и ничего соразмерного на его руинах не возникнет. К тому же "Коляда-театр" всегда был и остается независимым частным театром, он не только сам - и очень трудно - зарабатывает свой хлеб, но и приносит огромные моральные дивиденды обществу".

После смерти Николая Коляды театру грозило закрытие, творческий коллектив должны были распустить

Ситуация уникальна, до сих пор похожей судебной практики не было, рассуждали в кулуарах юристы, и никто не брался предсказать исход дела. В итоге на прошлой неделе Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск заместителя директора АНО "Коляда-театр" Эки Вашакидзе о признании ее учредителем организации. Изначально ответчиками по делу выступали ГУ Министерства юстиции РФ по Свердловской области и ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Но на судебное заседание в качестве соответчика была привлечена АНО "Коляда-театр". Представитель ответчика на судебное заседание не явился, в предоставленном отзыве не возражал против удовлетворения исковых требований, уточнили в пресс-службе суда. И теперь театр сможет решить накопившиеся юридические проблемы: назначить директора, вернуть доступ к счетам, оформить электронную подпись, внести изменения в устав и возобновить полноценную финансово-хозяйственную деятельность.

Министр культуры Свердловской области Илья Марков с нескрываемым облегчением прокомментировал:

- Сейчас судебное решение подтверждает возможность сотрудничества с АНО "Коляда-театр". Оно дает возможность продолжения отношений, связанных со зданием, поиском грантов и получением целевых субсидий на проекты театра. После окончания фестиваля "Коляда-Plays" проведем встречу и спланируем творческий сезон театра с учетом всех имеющихся юридических и организационных особенностей.

Открытым остается вопрос о завещании Николая Коляды. Он не раз говорил в интервью, что все свое имущество и деньги оставит театру. Наследственное дело, по данным соответствующего реестра, уже открыто, но, как заявил представитель театра адвокат Владислав Хрупалов, у театра нет информации, является ли он наследником, и существует ли завещание в реальности - неизвестно. А ведь речь идет не только о материальных ценностях, но и об авторских правах на произведения режиссера и драматурга.

Вот, собственно, и все, что касается юридической части. Но в этой истории нет случайных деталей, как и положено по законам драматургии. Эка Вашакидзе работала с Николаем Колядой два десятка лет и тянула на своих плечах хлопотное и небогатое театральное хозяйство. Олег Ягодин был рядом с мастером тридцать лет, с самого начала его режиссерского пути. Николай Коляда был очень хорошим педагогом, а ученики усвоили его уроки.

Между тем

Утро минувшей субботы выдалось солнечным, как раз для праздника: в Екатеринбурге открывался XIX Международный театральный фестиваль современной драматургии "Коляда-Plays". Все было как всегда: музыка, танцы, облака пены. На мокрую до нитки и счастливую толпу с улыбкой смотрел Николай Коляда - с фотографии, от которой, будто лучи, расходились яркие разноцветные нити, ведь его давно уже полушутя-полусерьезно нарекли "солнцем русской драматургии".