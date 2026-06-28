Нашествие морских блох всполошило отдыхающих на Азовском море

Морские блохи стали нападать на отдыхающих на Азовском море. У детей после купания появляются сильный зуд и сыпь, сообщает канал «База».

Россиянка Екатерина, отдыхающая в Ейске, рассказала, что после пляжа её дети покрылись красными пятнами, которые сильно чесались. Медики выписали детям антигистаминные препараты и объяснили, что причиной стали укусы мелких морских рачков, которых называют морскими блохами.

Екатерина добавила, что нашествие рачков происходит второй год подряд. Причем блохи появляются неожиданно, поэтому «отдыхающие узнают о них уже после купания».

Морские блохи (бокоплавы-талитриды) — это мелкие ракообразные из семейства Talitridae, которые живут в прибрежной зоне, песчаных пляжах и выброшенных на берег водорослях. Свое название они получили из-за микроскопического размера и способности высоко и далеко прыгать

Из-за того, что Азовское море мелкое и быстро прогревается, популяция этих рачков периодически резко возрастает.

Морские блохи не питаются человеческой кровью. Однако они могут случайно укусить человека, если их потревожить в воде или на песке. Укусы вызывают покалывание, локальное покраснение и кратковременный зуд. У аллергиков и детей могут быть отеки и повышение температуры.

При укусе морской блохи надо обработать кожу антисептиком (хлоргексидин, перекись водорода). Расчесывать кожу нельзя, чтобы не занести инфекцию в ранку.