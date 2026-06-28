Температура до плюс 52 градуса пришла в Россию

Экстремальная жара пришла в Калининградскую область. В Светлогорске столбики термометров поднялись выше плюс 50 градусов. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает RT со ссылкой на источник.

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Утверждается, что максимальная температура на солнце достигла плюс 52 градусов. Местные жители, спасаясь от жары, заполонили пляжи города, говорится в публикации.

В Крыму в течение трех дней — с 28 по 30 июня — ожидается сухая и жаркая погода. По информации регионального гидрометцентра, причиной аномального тепла стало влияние барического и термического гребней, сформировавшихся над регионом. Осадков не предсказывается, а температура будет постепенно повышаться. В связи с ожидаемыми аномальными температурами крымское управление МЧС России заранее объявило экстренное предупреждение, действующее с 28 июня по 2 июля. Власти рекомендуют жителям и туристам соблюдать меры предосторожности.

Днем ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин предупредил, что в Крыму возможны отключения света от двух до пяти часов в связи с восстановительными работами в энергосистеме.