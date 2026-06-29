Куда жаловаться на бездействие управляющей компании

Жильцам многоквартирных домов при бездействии управляющей компании (УК) следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), которая вправе оштрафовать УК или лишить ее лицензии. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

"Если в подъезде грязно, если лифт не работает неделями, если в квитанции непонятные цифры, то это не мелочи. Это повод идти в ГЖИ. Если вы написали в УК, а она молчит 30 дней, то это тоже нарушение. Жалуйтесь", - сказал Свищев.

Депутат пояснил, что перед обращением в инспекцию необходимо направить письменную претензию в управляющую компанию. Если в течение 30 дней ответа не последует либо УК не решит проблему, следует подать жалобу в ГЖИ, приложив фотографии, видеоматериалы и другие доказательства нарушений.