Куда жаловаться на бездействие управляющей компании

Жильцам многоквартирных домов при бездействии управляющей компании (УК) следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), которая вправе оштрафовать УК или лишить ее лицензии. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
"Если в подъезде грязно, если лифт не работает неделями, если в квитанции непонятные цифры, то это не мелочи. Это повод идти в ГЖИ. Если вы написали в УК, а она молчит 30 дней, то это тоже нарушение. Жалуйтесь", - сказал Свищев.
Депутат пояснил, что перед обращением в инспекцию необходимо направить письменную претензию в управляющую компанию. Если в течение 30 дней ответа не последует либо УК не решит проблему, следует подать жалобу в ГЖИ, приложив фотографии, видеоматериалы и другие доказательства нарушений.
"Не бойтесь жаловаться. Это не стукачество, это защита ваших прав. Одна жалоба может запустить механизм, который заставит УК работать. Если не заработает, то накажут рублем. Если не исправляется - лишат лицензии. Действуйте", - резюмировал Свищев.