Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что подаренный ей российским военным дрон уже выполняет задачи в зоне проведения спецоперации.

Журналистка уточнила, что Mavic был приобретен в память о ее покойном муже — телеведущем и режиссере Тигране Кеосаяне.

По ее словам, БПЛА уже полетел выполнять задачи вместе с отрядом беспилотных систем «Вега» 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады спецназначения.

Свою публикацию главред RT сопроводила тремя роликами. На первом дроновод в традиционной маске благодарит за подарок, на втором показан взлет БПЛА, на третьем — военный рассказывает о значении дронов для фронта, о ситуации на линии противостояния.

Телеведущая пожелала удачи бойцам: «С Богом, парни!».

Ранее Симоньян сообщила, что военнослужащие 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты получили разведывательный квадрокоптер Mavic 3 Pro «от Тиграна».