Симоньян пожелала удачи дроноводам, которым подарила Mavic
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что подаренный ей российским военным дрон уже выполняет задачи в зоне проведения спецоперации.
Журналистка уточнила, что Mavic был приобретен в память о ее покойном муже — телеведущем и режиссере Тигране Кеосаяне.
По ее словам, БПЛА уже полетел выполнять задачи вместе с отрядом беспилотных систем «Вега» 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады спецназначения.
Свою публикацию главред RT сопроводила тремя роликами. На первом дроновод в традиционной маске благодарит за подарок, на втором показан взлет БПЛА, на третьем — военный рассказывает о значении дронов для фронта, о ситуации на линии противостояния.
Телеведущая пожелала удачи бойцам: «С Богом, парни!».
Ранее Симоньян сообщила, что военнослужащие 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты получили разведывательный квадрокоптер Mavic 3 Pro «от Тиграна».
«Говорят, с его помощью будут жестче бить врага. Храни вас Бог, дорогие», — сказала журналистка.