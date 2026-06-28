Переехавший в Россию итальянец рассказал, что вызывает у него сожаления

Итальянец Алессио Кавачечи, переехавший в Россию, рассказал, как друзья пытались отговорить его от этого шага. Теперь он их жалеет, потому что они не увидят прекрасную страну, сообщает РИА Новости.

Итальянец, переехавший в Химки, признался, что друзья и знакомые убеждали его остаться, но он принял твердое решение.

«Я жалею только о том, что они не видели это место и не могут меня по-настоящему понять», — поделился Кавачечи.

Он добавил, что одним из первых воспользовался программой по переезду в Россию итальянцев, разделяющих традиционные ценности.

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В МИД РФ ранее рассказали, что более 1,1 тысячи иностранцев получили визы в РФ в 2025 году как разделяющие традиционные ценности. Лидерами стали представители Германии и Франции. Итальянцы получили 100 виз.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Визы дают разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.