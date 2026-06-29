К чему привела борьба с курением в России

Россия долгое время входила в число мировых лидеров по числу курильщиков — в начале 2000-х сигарета была в руках почти у половины взрослого населения страны. Спустя двадцать лет картина изменилась радикально. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

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Государственные табачные реформы

Первые законодательные изменения появились еще в 2001 году, но они были достаточно мягкими: ограничения рекламы на телевидении и радио в определенное время, маленькая текстовая надпись «‎Минздрав предупреждает» на пачках и запрет продажи несовершеннолетним. Но на желание россиян курить это повлияло слабо. В 2008 году Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака — документу, обязывающему государства проводить системную антитабачную политику (Федеральный закон № 51-ФЗ от 24.04.2008).

Переломным моментом стал 2013 год, когда был принят ФЗ-15. Закон запретил курение в общественных помещениях — торговых центрах, вокзалах, аэропортах, больницах, офисах и школах; в подъездах жилых домов и менее чем в 15 метрах от входов в здания. Одновременно из магазинов убрали витрины с сигаретами: продавец обязан был показывать покупателю только бумажный прайс-лист. Реклама табака исчезла полностью. На пачках появились жуткие картинки — изображения пораженных органов, занимающие половину задней стороны упаковки. Систематические стали повышаться акцизы на табак, и цена пачки за несколько лет выросла в разы. Запрет на курение в ресторанах и барах заработал на год позже — с 1 июня 2014 года.

Введение ограничений поначалу вызвало сопротивление — владельцы заведений опасались оттока посетителей. Часть россиян выступала против. Но, как показали последующие опросы, отношение общества к запрету быстро изменилось: по данным «‎Коммерсанта», уже через два года большинство поддерживало ограничения.

Новая проблема

Пока антитабачная политика фиксировала успех на одном фронте, на другом возникла новая проблема. Речь идет о вейпах.

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Первый интернет-магазин электронных сигарет появился в России в 2011 году. С тех пор, по оценке Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, число подростков с признаками никотиновой зависимости выросло в десять раз. По оценкам медиков, большинство новых потребителей вейпов — именно подростки.

Сегодня вейпами и системами нагрева табака пользуются от восьми до десяти миллионов россиян. Примерно 70% из них одновременно потребляют несколько видов никотиносодержащей продукции, сообщает Ведомости. Число пациентов, обращающихся к врачам с жалобами, связанными с вейпингом, за последние два года выросло на 10–15%.

Государство пытается закрыть эту брешь законодательно, но с переменным успехом. В 2025 году были резко подняты акцизы на жидкости для вейпов, однако это дало неожиданный побочный эффект: легальные производители потеряли конкурентоспособность, а значительная часть сегмента фактически ушла в нелегальный оборот.

Дополнительную лазейку создают безникотиновые жидкости — они акцизом не облагаются вовсе, что позволяет обходить ограничения. По данным «Российской газеты», рынок вейпов и никотинсодержащих жидкостей сегодня в значительной мере находится вне легального оборота — в отличие от рынка обычных сигарет, где доля нелегальной продукции по итогам 2025 года, напротив, снизилась до исторического минимума в 8,6%.

С октября 2026 года торговля табачной продукцией будет лицензироваться — это затронет около 250–300 тысяч торговых точек по всей стране. С марта 2027 года региональные власти получат право самостоятельно запрещать продажу вейпов на своих территориях. Помогут ли эти меры или лишь вытолкнут серый рынок еще глубже в тень — покажет следующий цикл статистики.

Статистика курильщиков сегодня

В 2009 году, по данным Минздрава, курило около 39–40% взрослых. К 2024 году этот показатель составил 18,7% — снижение более чем вдвое за 15 лет. На итоговой коллегии Минздрава министр Михаил Мурашко назвал официальный показатель распространенности курения табака среди граждан старше 15 лет — 17,73%, как сообщают «‎Ведомости». Цифра продолжает снижаться.

Однако результаты опроса компании Russian Field, проведенного в апреле 2026 года, говорят другое. О курении сообщили 36% россиян, из них 30% предпочитают обычные сигареты. Мужчины курят почти вдвое чаще женщин: 47% против 26%. Самая высокая доля курящих — среди молодежи 18–29 лет: 46%, причем электронные сигареты почти догнали обычные — 25% против 29%. Среди опрошенных старше 60 лет курит только каждый пятый.

Расхождение между 17,73% (Минздрав) и 36% (Russian Field) объясняется методологией: официальная статистика считает регулярных потребителей именно табака, опросные данные фиксируют всех, кто курит хоть что-то хоть изредка — включая вейпы и системы нагрева.

Примечательна и другая деталь из того же опроса: после снижения доли курящих обычные сигареты в 2025 году с 25% до 21%, в 2026-м она выросла обратно — до 30%. Аналитики связывают это с частичным возвратом потребителей с вейпов на сигареты на фоне роста цен и ужесточения регулирования альтернативных устройств.

Статистика смертности от сигарет

По данным Минздрава, ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, в России умирает около 300 000 человекЭто примерно 16% от общей смертности в стране. Цифра официально не обновлялась с 2019 года. Но косвенные данные говорят о том, что масштаб проблемы не уменьшился.

Рак легких и хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания — все эти причины смерти в значительной доле случаев прямо связаны с курением. По данным Lenta.ru, ежегодно в России регистрируется около 59 000 новых пациентов с раком легких, и этот показатель остается стабильным последние двадцать лет. Около 85% случаев напрямямую связаны с курением. Более 70% опухолей выявляются на III–IV стадии, когда пятилетняя выживаемость составляет менее 15%.

Двенадцать лет антитабачного закона снизили число курящих, изменили общественные нормы и сформировали новое поколение. Но смертность от табака сокращается медленнее, чем число курильщиков: болезни, накопленные за десятилетия, дают о себе знать еще долго после того, как человек бросил. Это значит, что настоящий результат нынешней политики будет виден не раньше чем через двадцать лет.

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