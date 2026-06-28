Войсковой священник группировки войск «Днепр» Владимир Аксенов заявил, что Украина отступила от Христа и от общей русской истории.

«На Украине, к сожалению, я думаю так, что страна - она отступила от Христа. Отступила от общей (русской) истории, от Победы в Великой Отечественной войне. Будущего наверное у такой страны не будет», - цитирует священника РИА Новости.

Аксенов добавил, что Украина строилась на христианских принципах и началах.

«Она строилась как христианская страна. Князь Владимир. Развитие науки, культуры, литературы, все происходило через христианство», - подчеркнул священник.

Напомним, ранее руководитель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Станислав Игнатьев предостерёг, что ситуация с энергетикой в Киеве приобрела необратимый характер и повлечёт за собой массовые ограничения для потребителей.