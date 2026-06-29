Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после ограничений

В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов спустя 40 минут после их введения. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В воздушном ведомстве объяснили введение ограничений безопасностью полетов. До этого стало известно, что из-за введенных утренних ограничений на полеты в аэропорту Сочи задержали 103 рейса и еще 16 отменили. На прилет задерживалось 63 рейса.

Авиакомпания "Победа" предупредила о корректировке расписания полетов в связи с ограничениями в аэропорту Сочинского авиаузла. Также в компании предупредили о задержании некоторых рейсов, которые могут быть направлены на запасные аэродромы.