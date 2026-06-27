Из больницы выписали восемь пострадавших при атаке на "Самбекские высоты"

В Ростовской области выписали из больницы 8 из 10 пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по мемориальному музейному комплексу "Самбекские высоты" под Таганрогом. Двое, включая семилетнюю девочку, остаются в медучреждениях, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, в результате воздушной атаки ВСУ зафиксировано попадание БПЛА на территорию комплекса, пострадали 12 человек. Атака произошла во время проведения там фестиваля "Крылья славы".
"По данным на 19:30 [мск], из больницы выписаны восемь человек из 10 госпитализированных сегодня днем в результате прилета БПЛА на территорию музейного комплекса "Самбекские высоты" в Неклиновском районе. Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения Наири Варданян, состояние пациентов стабильное", - написал он.