Россиянам рассказали о новой схеме мошенников, направленной на абитуриентов
Мошенники на фоне приемной кампании разработали очередную схему, рассказали в Роскачестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Накануне в Минобрнауки РФ заявили, что приемная кампания благополучно стартовала — документы подали уже порядка 40 тыс. абитуриентов.
В Роскачестве уточнили, что аферисты создают группы, которые визуально копируют официальные сообщества известных российских университетов.
По данным ведомства, молодые люди переходят по ссылке в группах на фишинговый сайт, который внешне похож на официальный портал вуза. Сервис при обращении к нему требует, чтобы поступающий ввел личные данные, а затем — код от портала «Госуслуг».
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В пресс-службе объяснили, что мошенники объясняют эти требования мнимой необходимостью подтвердить личность.
В Роскачестве подчеркнули, что полученные сведения злоумышленники могут использовать — и нередко используют — в преступных целях.