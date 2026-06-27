Источником инфекции при массовом отравлении в Астрахани стали рыбные котлеты

В Астрахани источником инфекции при массовом отравлении, вызванном сальмонеллезом, стали рыбные котлеты. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по области.

Сегодня в Астрахани произошло массовое отравление, в результате которого в больнице оказались сначала 12 человек, а теперь число пострадавших увеличилось до 14 человек. Все они покупали готовую еду навынос в одном из заведений общепита города. Источником инфекции могли стать рыбные котлеты.

"По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты", - сообщили в Следственном комитете.

Один из пострадавших скончался в больнице. Роспотребнадзор начал проверку заведения общепита, где предположительно отравились люди, и выявил грубейшие нарушения санитарных норм. Прокуратура взяла на контроль расследование этого случая массового отравления.